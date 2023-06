जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ममता बनर्जी को बातचीत के दौरान टोका, देखिए वायरल वीडियो

Highlights ममता बनर्जी ने बालासोर में रेल दुर्घटना स्थल की स्थिति का जायजा लिया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ भी बातचीत की मीडिया से बातचीत के दौरान अश्विनी वैष्णव ने ममता बनर्जी को टोका

भुवनेश्वर: ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना के बाद से ही नेताओं का घटनास्थल पर पहुंचना जारी है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी दुर्घटना वाली जगह पहुंचीं। ममता बनर्जी ने इसके बाद मीडिया से बात करते कुछ ऐसा कहा जिसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें टोक दिया।

दरअसल दुर्घटना में जान गंवाने वालों की संख्या पर दोनो नेता असहमत थे। ममता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि "मैंने सुना है कि यह 500 तक जा सकता है"। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें टोकते हुए कहा कि अभी तक आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ये संख्या 238 ही है। बता दें कि भारतीय रेलवे के अनुसार दोपहर 2 बजे तक दुर्घटना में जान गंवाने वालों की संख्या 288 है, जबकि 56 गंभीर रूप से घायलों के साथ 747 लोग घायल हुए हैं।

