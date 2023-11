WATCH: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'भारत माता है कौन?' टिप्पणी से सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Highlights राजस्थान में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने पूछा "भारत माता है कौन?" उन्होंने कहा, कहा, "प्रधानमंत्री को 'भारत माता की जय' के बजाय 'अडानी जी की जय' कहना चाहिए गांधी की रैली का संक्षिप्त अंश तेजी से वायरल हो गया, जिससे विभिन्न ऑनलाइन समुदायों में प्रतिक्रियाओं और व्याख्याओं का तूफान आ गया

नई दिल्ली: राजस्थान में एक रैली के बीच एक वीडियो में राहुल गांधी का दिलचस्प सवाल, "भारत माता है कौन?" ने एक जीवंत ऑनलाइन चर्चा को जन्म दिया है, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर मीम्स और चर्चाओं का बवंडर आ गया है। गांधी की रैली का संक्षिप्त अंश तेजी से वायरल हो गया, जिससे विभिन्न ऑनलाइन समुदायों में प्रतिक्रियाओं और व्याख्याओं का तूफान आ गया।

वीडियो का संदर्भ महत्वपूर्ण बना हुआ है, जिसमें गांधी का अलंकारिक प्रश्न ऑनलाइन विविध व्याख्याओं और हास्यपूर्ण टेक का केंद्र बिंदु बन गया है। हालांकि रैली के भीतर बयान के पीछे का इरादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन नेटिज़न्स ने मीम, मजाकिया वन-लाइनर और व्यंग्यात्मक पोस्ट बनाने के अवसर का लाभ उठाया, जिससे इस बयान के आसपास चर्चा बढ़ गई।

