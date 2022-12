 मैं यात्रा के जरिए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, बोले राहुल गांधी- आज लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच है

Highlights कोई भी शक्ति इस यात्रा को रोक नहीं सकती हैः राहुल गांधी राहुल गांधी ने कहा कि यह यात्रा देश के बेरोजगार युवाओं की, मजदूरों, छोटे दुकानदारों और किसानों की है।

हरियाणा: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हरियाणा के नूंह से की। पदयात्रा की शुरुआत करने के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, "कोई भी शक्ति इस यात्रा को रोक नहीं सकती है क्योंकि ये यात्रा कांग्रेस की नहीं है बल्कि देश के बेरोजगार युवाओं की, मजदूरों, छोटे दुकानदारों और किसानों की है।" कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोल रहा हूं। जब ये लोग देश में जाकर नफरत फैलाते हैं, तब हमारी विचारधारा वाले लोग बाहर निकलकर प्यार व स्नेह बांटते हैं।

राहुल गांधी ने इसके साथ ही कांग्रेस सहित अन्य पार्टी के नेताओं पर जनता से संवाद नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आजकल कांग्रेस, भाजपा, सपा इत्यादि के नेताओं और जनता के बीच में खाई बन गई है। राहुल गांधी ने कहा कि नेता सोचते हैं कि जनता की बात सुनने की जरूरत नहीं है और घंटों भाषण देते हैं। हमने इस यात्रा में इसे बदलने की कोशिश की है।

कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के बुधवार को हरियाणा में प्रवेश करने पर पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच है, एक जो कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाती है, जबकि ‘‘दूसरी अन्य लोगों, किसानों और मजदूरों की आवाज उठाती है।’’

यात्रा राजस्थान से हरियाणा पहुंची है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी के प्रदेश प्रमुख उदय भान सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने यात्रा का राज्य में स्वागत किया। यह यात्रा 23 दिसंबर तक राज्य के अलग-अलग इलाकों से गुजरेगी।

