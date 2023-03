राहुल गांधी ने की RSS की मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना, लंदन में बोले- "संघ फासीवादी संगठन, भारतीय संस्थाओं को कर रहा है नियंत्रित"

Highlights भाजपा के अनुषांगिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर राहुल गांधी का लंदन से हमला आरएसएस को कट्टरपंथी और फासीवादी संगठन बताया और कहा कि इससे लोकतंत्र को खतरा है मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर बने आरएसएस ने सत्ता मिलते ही लोकतंत्र को खत्म कर दिया है

लंदन: कांग्रेस नेता राहुल गांधी हफ्ते भरे के ब्रिटेन दौर पर लगातार सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। कैंब्रिज में छात्रों के साथ परिचर्चा हो या फिर अप्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम हो, राहुल गांधी ने मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर जमकर हमला किया और उसे गौर लोकतांत्रिक बताने की कोशिश की।

वहीं राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिये जा रहे विभिन्न तरह के वक्तव्यों की भाजपा की ओर तीखी आलोचना की जा रही है और उसे विदेश धरती पर प्रधानमंत्री और सरकार को अपमानित करने की साजिश बताया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी भाजपा की आलोचना से इतर लगातार जुबानी हमला जारी रखे हुए हैं और इसी क्रम में उन्होंने बीते सोमवार को भाजपा की अनुषांगिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर निशाना साधा और उसे भारत में लोकतंत्र के लिए खतरा बताया।

राहुल गांधी ने लंदन में संघ पर बेहद तल्ख आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में देखें तो भारत में लोकतांत्रिक चुनाव की प्रकृति पूरी तरह से बदल गई है और इसका कारण यह है कि आरएसएस नामक एक संगठन, जो कट्टरपंथी और फासीवादी संगठन है। उस संगठन ने मूल रूप से भारत के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है।

The nature of democratic contest in India has completely changed and the reason is that one organisation called RSS- a fundamentalist, fascist organisation has basically captured pretty much all of India's institutions: Congress leader Rahul Gandhi, in London , UK pic.twitter.com/5oJPZrYyM6

राहुल गांधी ने लंदन में संवाद की दिशा को आगे ले जाते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) एक गुप्त समाज है। इसे मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर बनाया गया था और इसका विचार था कि सत्ता में आने के लिए लोकतांत्रिक विचारों का का उपयोग किया जाए और सत्ता मिलने के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही खत्म कर दिया जाए।

RSS is a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards: Congress leader Rahul Gandhi, in London, UK pic.twitter.com/ZwP17qZQdU