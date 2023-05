कर्नाटक चुनाव 2023: डिलीवरी पार्टनर्स के साथ राहुल गांधी ने खाया डोसा, कांग्रेस ने शेयर की स्कूटी की सवारी और सेल्फी वाली तस्वीरें

Highlights बेंगलुरु में राहुल गांधी को डिलीवरी पार्टनर्स के संग डोसा खाते हुए देखा गया है। वे उनके साथ स्कूटी की सवारी और सेल्फी भी लेते हुए देखे गए है। यही नहीं इस दौरान वे उनकी परेशानियों को भी सुने थे।

बेंगलुरु: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बेंगलुरु में गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के साथ मुलाकात की है और उनके साथ नाश्ता भी किया है। इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की है। फोटो में राहुल को -अलग-अलग गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के साथ देखा गया है।

राहुल गांधी को कभी इन कर्मचारियों में से एक के साथ सवारी करते हुए देखा गया है तो कभी इनके बीच बैठकर नाश्ता करते और इनकी समस्या को सुनते हुए देखा गया है। यही नहीं कांग्रेस नेता ने इन कर्मचारियों से उनके पसंदीदा खेल भी पूछा है और उनके फेवरेट खिलाड़ी की भी जानकारी लेनी चाही है।

कांग्रेस द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की गई फोटो में यह देखा गया है कि राहुल गांधी इन गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के बीच मौजूद है और इनकी बात सुन रहे है। वे उनकी परेशानियों को सुन रहे है और उनके साथ मसाला डोसा और कॉफी का नाश्ता कर रहे है। ऐसे में कर्मचारियों ने बताया कि कैसे वे बेरोजगारी के कारण कम पैसों में इस तरह के काम करने के लिए मजबूर हैं। यही नहीं इसके साथ उन्होंने कई और मुद्दे पर भी इनके साथ चर्चा की है।

Shri @RahulGandhi's outreach to gig workers and delivery partners in Bengaluru is a part of his unwavering commitment to the issues of every section of society. pic.twitter.com/uQXB3H8YyD