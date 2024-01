IAS Radha Raturi: पहली महिला अधिकारी, 18वें मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला, आखिर क्या है मुंबई से रिश्ता, पति भी रहे चुके हैं पुलिस महानिदेशक

Highlights उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पति—पत्नी दोनों शीर्ष पदों तक पहुंचे हो। स्नातक की उपाधि लेने के बाद रतूड़ी ने जन संचार का कोर्स किया। संघ लोकसेवा आयोग की तीन बार परीक्षा दी जिसमें हर बार उन्हें सफलता मिली।

IAS Radha Raturi: भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी राधा रतूड़ी बुधवार को उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। राज्य सचिवालय में रतूड़ी ने सुखबीर सिंह सन्धु से मुख्य सचिव का कार्यभार ग्रहण किया, जिनका कार्यकाल बुधवार को समाप्त हो गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा की वर्ष 1988 बैच की अधिकारी रतूड़ी नई जिम्मेदारी संभालने से पहले अपर मुख्य सचिव पद पर तैनात थीं । नवंबर, 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड में शीर्ष प्रशासनिक पद पर पहुंचने वाली रतूड़ी पहली महिला हैं। लंबे प्रशासनिक करियर के दौरान रतूड़ी ने अविभाजित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पति—पत्नी दोनों शीर्ष पदों तक पहुंचे हो।

Radha Raturi, 1988 batch IAS officer, takes charge as the 18th Chief Secretary of Uttarakhand pic.twitter.com/X55Y71p9cD