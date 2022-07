पंजाब के सीएम भगवंत मान और गुरप्रीत कौर एक-दूजे के हुए, चंडीगढ़ में पूरी हुई शादी की रस्में, देखें तस्वीरें

Highlights भगवंत मान ने चंडीगढ़ में एक निजी समारोह में डॉ. गुरप्रीत कौर के साथ रचाई शादी। डॉ. गुरप्रीत कौर का परिवार हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पेहोवा का रहने वाला है। भगवंत मान की यह दूसरी शादी है, वे पहली पत्नी से 2015 में अलग हो गए थे।

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार को एक निजी समारोह में विवाह बंधन में बंध गए। 48 साल के मान ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पेहोवा की रहने वाली डॉ. गुरप्रीत कौर से शादी की। मान की यह दूसरी शादी है। वह अपनी पहली पत्नी से 2015 में अलग हो गए थे। पहली शादी से मान के दो बच्चे सीरत कौर (21) और दिलशान (17) हैं।

भगवंत मान की शादी में मां और बहन सहित परिवार के सदस्य और कुछ ही मेहमान शामिल हुए। यह विवाह सिख रीति-रिवाजों से संपन्न किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी अपने परिवार के साथ समारोह में शिरकत की। आप सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद रहे।

Chandigarh | Wedding rituals underway of Punjab CM Bhagwant Mann with Dr. Gurpreet Kaur pic.twitter.com/4QjnNsRXtg

शादी कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री के आवास पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इससे पहले गुरुवार सुबह गुरप्रीत कौर ने ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर साझा की और लिखा, ' दिन शगना दा चढ़ेया ...(शादी का दिन आ गया है)।'

वहीं, शादी कार्यक्रम से पहले राघव चड्ढा ने पत्रकारों कहा, ‘मुख्यमंत्री भगवंत मान के जीवन का एक नया अध्याय आज से शुरू होने जा रहा है। मैं मान साहब के परिवार, उनकी मां और बहन को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह एक छोटा कार्यक्रम होगा। केवल परिवार के सदस्य इसमें शिरकत करेंगे।’

Punjab CM Bhagwant Mann ties knot with Dr Gurpeet Kaur in a close-knit ceremony in Chandigarh pic.twitter.com/VGfCP25lE4

राघव चड्ढा ने कहा, ‘हम खुश हैं कि काफी समय बाद मान साहब के परिवार में खुशियां लौटी हैं। एक बार फिर उनका परिवार बसते देखना, उनकी मां का सपना था। आज, वह सपना पूरा हो रहा है।’

AAP leaders Arvind Kejriwal, Raghav Chadha & others join in the wedding celebrations of Punjab CM Bhagwant Mann in Chandigarh today pic.twitter.com/oi1C7sMZyM