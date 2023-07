मणिपुर की स्थिति को लेकर प्रियंका चतुवेर्दी ने धृतराष्ट्र से की पीएम मोदी की तुलना, जानें क्या कहा

Highlights प्रियंका चतुवेर्दी ने मणिपुर में मौजूदा स्थिति को लेकर महाभारत के पात्र धृतराष्ट्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच समानताएं निकालीं। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष राज्य में महिलाओं के लिए न्याय की मांग कर रहा है और पीएम मोदी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए।

नई दिल्ली: शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) की नेता प्रियंका चतुवेर्दी ने सोमवार को संघर्षग्रस्त मणिपुर में मौजूदा स्थिति को लेकर महाभारत के पात्र धृतराष्ट्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच समानताएं निकालीं।

उन्होंने कहा कि मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है और ऐसा लगता है कि पीएम मोदी और सीएम एन बीरेन सिंह आंखों पर पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र की तरह उनके दरबार में बैठे हैं, जहां उनके सामने द्रौपदी का अपमान किया गया था। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "आधुनिक काल में हम सब जो महाभारत देख रहे हैं वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।"

VIDEO | "The law and order situation (in Manipur) has collapsed. Our demands are resignation of the CM and a debate on no-confidence motion in Lok Sabha. A notice is being issued on Rule 267 in Rajya Sabha," says Shiv Sena (UBT) leader @priyankac19. pic.twitter.com/cW4EU0QpM8