कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रुझानों पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी- 'बजरंग बली की जय, भाजपा की हार है तय!'

Highlights कर्नाटक में ताजा रुझानों के अनुसार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर बढ़त बनाए हुए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि "तो कर्नाटक में परिणाम के रुझान के अनुसार, बजरंग बली की जय, भाजपा की हार है तय! उन्होंने कहा कि यहां तक ​​कि बजरंग बली ने कर्नाटक में मोदी जी के अभियान को भी नकार दिया है।

बेंगलुरु: कर्नाटक में ताजा रुझानों के अनुसार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस की पूर्व नेता और उद्धव सेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बजरंग बली के मुद्दे का हवाला दिया और टिप्पणी की कि यहां तक ​​कि बजरंग बली ने भी कर्नाटक में मोदीजी के अभियान को ठुकरा दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "तो कर्नाटक में परिणाम के रुझान के अनुसार, बजरंग बली की जय, भाजपा की हार है तय!"

So as per result trends in Karnataka:



बजरंग बली की जय, भाजपा की हार है तय! — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) May 13, 2023

उन्होंने ये भी ट्वीट किया, "यहां तक ​​कि बजरंग बली ने कर्नाटक में मोदी जी के अभियान को भी नकार दिया है। मीडिया जेपी नड्डा जी या सीएम बोम्मई जी का चेहरा हारे हुए के रूप में दिखा सकता है लेकिन यह पीएम मोदी का नुकसान है क्योंकि उन्होंने पूरे अभियान को अपने बारे में बनाया।" इस बीच वरिष्ठ नेता कांग्रेस सिद्धरमैया ने शनिवार को कहा कि पार्टी कर्नाटक विधानसभा में 120 से अधिक सीट जीतकर अपने दम पर सत्ता में आएगी।

Even Bajrang Bali has given a thumbs down to Modi ji’s campaign in Karnataka. Media may show the face of JP Nadda ji or CM Bommai ji as losers but it is PM Modi’s loss since he made the entire campaign about himself. — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) May 13, 2023

Even Bajrang Bali has given a thumbs down to Modi ji’s campaign in Karnataka. Media may show the face of JP Nadda ji or CM Bommai ji as losers but it is PM Modi’s loss since he made the entire campaign about himself.— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) May 13, 2023

Even Bajrang Bali has given a thumbs down to Modi ji’s campaign in Karnataka. Media may show the face of JP Nadda ji or CM Bommai ji as losers but it is PM Modi’s loss since he made the entire campaign about himself.— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) May 13, 2023

Even Bajrang Bali has given a thumbs down to Modi ji’s campaign in Karnataka. Media may show the face of JP Nadda ji or CM Bommai ji as losers but it is PM Modi’s loss since he made the entire campaign about himself.— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) May 13, 2023

Even Bajrang Bali has given a thumbs down to Modi ji’s campaign in Karnataka. Media may show the face of JP Nadda ji or CM Bommai ji as losers but it is PM Modi’s loss since he made the entire campaign about himself.— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) May 13, 2023

उन्होंने यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं के चुनावी दौरों का राज्य के मतदाताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सिद्धरमैया की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतों की गिनती जारी है और कांग्रेस ने भाजपा पर बढ़त बना रखी है। सिद्धरमैया ने कहा कि मोदी, शाह और नड्डा के दौरों का कर्नाटक के मतदाताओं पर कोई असर नहीं पड़ा है।

कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में आरएसएस की युवा शाखा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया था। इससे विवाद शुरू हो गया और भाजपा ने इसे भगवान हनुमान का अपमान बताया। कांग्रेस ने भाजपा पर बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से करने का आरोप लगाया।

पीएम मोदी ने अपनी रैली में कर्नाटक के मतदाताओं से वोट देने से पहले 'बजरंग बली की जय' बोलने का आग्रह किया था।

Web Title: Priyanka Chaturvedi comments over Karnataka trends