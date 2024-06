"तीसरे कार्यकाल के लिए जनता ने मेरी सरकार पर जताया भरोसा...", संसद में बोलीं राष्ट्रपति मुर्मू

Droupadi Murmu Speech Highlights: आज संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के दौरान द्रौपदी मुर्मू ने अपना अभिभाषण पेश किया। राष्ट्रपति ने अपनी सरकार के कार्यकाल पर बात करते हुए देश में क्या-क्या काम हुए उन पर प्रकाश डाला। गुरुवार को संसद में मुर्मू ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को तीसरा कार्यकाल हासिल करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि लोगों ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा, मैं 18वीं लोकसभा के सभी नव-निर्वाचित सदस्यों को बधाई देती हूं। आप सभी देश के मतदाताओं का विश्वास जीतकर यहां आए हैं। बहुत कम लोगों को देश और लोगों की सेवा करने का यह अवसर मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।"

केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किए जाने को लेकर मुर्मू ने कहा कि यह सरकार की "दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण" का "प्रभावी दस्तावेज" होगा। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में भारत 11वें स्थान से उठकर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा, "दुनिया के विभिन्न हिस्सों में महामारी और संघर्षों के बावजूद, भारत इस विकास दर को हासिल करने में सक्षम रहा है। यह पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय हित में किए गए सुधारों और निर्णयों के कारण संभव हुआ है।"

#WATCH | President Droupadi Murmu addresses a joint session of both Houses of Parliament, she says "How the world's view of India has changed, we have all experienced this in the G7 Summit held in Italy. India has united the world on many issues during its G20 presidency. It is… pic.twitter.com/AudVuJmXAy