याकूब मेमन की कब्र पर सियासत हुई तेज, एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने भाजपा को लिया लपेटे में

Highlights एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने याकूब कब्र विवाद का ठीकरा तत्कालीन फड़नवीस सरकार पर फोड़ा पाटिल ने कहा कि जब याकूब मेमन की कब्र बनी तो भाजपा का शासन था, इसलिए वो जिम्मेदार है भाजपा नेता राम कदम ने मेमन की कब्र के सुंदरीकरण के लिए एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना को घेरा था

मुंबई: 1993 मुंबई बम धमाके के कुख्यात भगोड़े और मुख्य अपराधी टाइगर मेनन के भाई याकूब मेनन की कब्र को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में चल रहे भूचाल में अब एनसीपी भी कूद पड़ी है। पुणे की यरवदा जेल में फांसी के बाद दक्षिण मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में दफनाये गये याकूब मेनन की कब्र पर लगी लाइट और टाइल्स के विवाद में एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने शुक्रवार को भाजपा को लपेटते हुए आरोप लगाया कि याकूब की कब्र को पक्का किये जाने की मंजूरी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के राज में दी गई थी। इसलिए इस मामले में सीधी जवाबदेही भाजपा की बनती है।

समाचार वेबसाइट मिड डे के मुताबिक एनसीपी के प्रदेश प्रमुख जयंत पाटिल ने कहा, "यह देखना बहुत आवश्यक है कि याकूब के कब्र का निर्माण कार्य किसके कार्यकाल में किया गया। साल 2015 में जिस समय याकूब की कब्र बनाई गई थी तब केंद्र और महाराष्ट्र में भी भाजपा का शासन थ। इसलिए वे इस विवाद के लिए जिम्मेदार हैं।"

मालूम हो कि बीते दिनों मुंबई भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता राम कदम ने इस विवाद को उठाते हुए आरोप लगाया था कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में याकूब मेमन की कब्र का सुन्दरीकरण किया गया।

दरअसल यह मामला इसलिए सुर्खियों में छा गया क्योंकि भाजपा नेता राम कदम ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की देशभक्ति की निष्ठा पर सवाल खड़ा करते हुए आरोप लगाते हुए कहा, "जब उद्धव ठाकरे सीएम थे तब क्या पाकिस्तान के इशारे पर 1993 के मुंबई बम धमाकों को अंजाम देने वाले आतंकी याकूब मेमन की कब्र को मजार में बदला गया था, क्या यही उनकी मुंबई के जनता के लिए प्यार और देशभक्ति है?"

