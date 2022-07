पीएम मोदी ने नए संसद भवन पर बने 6.5 मीटर लंबे राष्ट्रीय प्रतीक का किया अनावरण, 9500 किलो है वजन, देखें वीडियो

Highlights नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक पीएम नरेंद्र मोदी ने किया अनावरण। कांस्य से बने इस प्रतीक का वजन 9,500 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। छत पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाने का काम आठ अलग-अलग चरणों से पूरा किया गया है।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का सोमवार को अनावरण किया। अधिकारियों ने बताया कि कांस्य का बना यह प्रतीक 9,500 किलोग्राम वजनी है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। उन्होंने बताया कि इसे नए संसद भवन के शीर्ष पर बनाया गया है।

इस प्रतीक को सहारा देने के लिए इसके आसपास करीब 6,500 किलोग्राम की, स्टील की एक संरचना का निर्माण किया गया है। मोदी ने इस दौरान संसद भवन के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाने का काम आठ अलग-अलग चरणों से पूरा किया गया। इसमें मिट्टी से मॉडल बनाने से लेकर कंप्यूटर ग्राफिक तैयार करना और कांस्य निर्मित आकृति को पॉलिश करना शामिल है।

#WATCH | Delhi: PM Narendra Modi unveiled the 6.5m long bronze National Emblem cast on the roof of the new Parliament Building today morning. He also interacted with the workers involved in the work of the new Parliament. pic.twitter.com/6QfxBI1eMg