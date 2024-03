Pm Narendra Modi In Bettiah: 'लालटेन राज में एक परिवार की गरीबी मिटी' मोदी ने कहा, बिहार के लाखों नौजवान से उनका भाग्य छीन लिया

Pm Narendra Modi Bihar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बिहार दौरे पर थे। उन्होंने बेतिया की धरती पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान परिवारवादियों पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बिहार में लालटेन राज में एक ही परिवार का गरीबी मिटी है। इस परिवार ने बिहार के लाखों नौजवान से उनका भाग्य छीन लिया।

#WATCH | Bettiah, Bihar: At a public rally PM Modi says, "In the decades after the independence, the biggest problem Bihar faced is migration of the youth. This migration increased when the 'Jungle-raj' came to Bihar. The families running the 'Jungle-raj' were only worried about…

उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए बिहार का विकास होना जरूरी है। मुझे खुशी है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार आने के बाद तेजी से विकास होगा। गरीब 13 हजार करोड़ की योजनाओं का लाभ यहां की जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब बिहार में जंगराज आया तो पलायन ज्यादा हुआ। जगंलराज राज लाने वाले लोगों ने अपने परिवार की चिंता की।

#WATCH | Bettiah, Bihar: At a public rally PM Modi says, "For a Viksit Bharat, it is essential for Bihar to be developed. After the double-engine development in Bihar, there is a speed in the works related to a developed Bihar. Today, Bihar has got a gift of around Rs. 13,000…

बिहार के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। बिहार के नौजवान साथी दूसरे शहर में रोजी रोटी के लिए जाते रहे। एक ही परिवार फलता फूलता रहा। एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। क्या कोई भी व्यक्ति इन्हें माफ कर सकता है क्या। बिहार में जंगलराज परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनाहगार है। इस परिवार ने बिहार के लाखों नौजवान से उनका भाग्य छीन लिया।

#WATCH | Bettiah, Bihar: At a public rally PM Modi says, "I want to apologise for my late arrival. I was in Bengal. And these days, the enthusiasm of Bengal is also something different. There was a 12 km long roadshow... Bihar has led the country for centuries..."

एनडीए सरकार जंगलराज से बाहर लाई

पीएम ने आगे कहा कि बिहार में एनडीए सरकार ने जंगलराज से बिहार को आगे लेकर आई है। एनडीए की डबल इंजन सरकार का प्रयास है बिहार के युवा को बिहार में नौकरी मिले। आज हजारों करोड़ों रुपये परियोजना का शिलान्यास हुआ उसके मूल में भी वहीं भावना है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया की चर्चा है। ऐसी विकसित देशों में डिजिटल व्यवस्था नहीं है। जो बिहार के चंपारण, बेतिया में है। विदेशी नेता जब मुझसे मिलते हैं तो पूछते हैं कि कैसे किया तो मैं उनसे कहता हूं भारत के नौजवानों ने किया है।

मोदी ने भारत के हर युवा को हर कदम पर साथ देने की गारंटी दी है। और विकसित बिहार के लिए आज यही गारंटी में बिहार के युवा को दे रहा हूं। एक तरफ नया भारत बन रहा है दूसरी तरफ आरजेडी-कांग्रेस इंडिया गठबंधन के परिवारवादी लोग 20वीं सदी में जी रहा है। इंडी गठबंधन लालटेन की ला के भरोसे ही जी रही है। लालटेन का राज रहा, तब तक एक परिवार की गरीबी मिटी। एक ही परिवार समृद्ध हुआ। आज यह सच्चाई मैं बताता हूं तो मोदी को गाली देते हैं। भ्रष्ट्राचारी लोगों का एक ही मुद्दा है कि मोदी का परिवार नहीं है। क्या इन्हें लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए क्या।

