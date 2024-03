PM Modi visits Assam: पीएम मोदी आज करेंगे लाचित बोरफुकन की 84 फीट की प्रतिमा का अनावरण, देंगे कई परियोजनाओं की सौगात

PM Modi visits Assam: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय असम के दौरे पर हैं। शनिवार सुबह पीएम ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व का दौरा किया। एक अधिकारी ने बताया कि पीएम ने शनिवार सुबह असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर हाथी और जीप की सफारी की।

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अपनी पहली यात्रा पर मोदी ने सबसे पहले पार्क के सेंट्रल कोहोरा रेंज के मिहिमुख क्षेत्र में हाथी सफारी की और उसके बाद उसी रेंज के अंदर जीप सफारी की।

उनके साथ पार्क निदेशक सोनाली घोष और अन्य वरिष्ठ वन अधिकारी भी थे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। पार्क में हाथी, जंगली भैंस, दलदली हिरण और बाघ भी पाए जाते हैं।

Landed to a very special welcome in Golaghat district, Assam. Got a glimpse of Assam’s diverse and beautiful culture. pic.twitter.com/BgWFlJ8Wak