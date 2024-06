International Yoga Day 2024: श्रीनगर में योग सत्र के बाद पीएम मोदी ने ली सेल्फी, कश्मीरी लड़कियों के साथ खिंचवाई फोटो

International Yoga Day 2024: जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया है। श्रीनगर में एसकेआईसीसी में योग सत्र का नेतृत्व करने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को वहां मौजूद स्थानीय लोगों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया और उनसे मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर कई सेल्फी शेयर कीं, जिसमें वे कश्मीरी लड़कियों के साथ पोज देते नजर आए।

प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट पर कैप्शन दिया, "श्रीनगर में योग सेल्फी के बाद! यहां, डल झील पर बेजोड़ जीवंतता।" प्रधानमंत्री मोदी योग सत्र के बाद लड़कियों के एक समूह के साथ पोज देते हुए मोबाइल फोन पकड़े नजर आ रहे हैं।

गौरतलब है कि श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "योग दैनिक जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। दुनिया में योग करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। योग के प्रति उनका आकर्षण भी बढ़ रहा है। मैं जहां भी जाता हूं और जिस किसी (वैश्विक नेता) से मिलता हूं, वे मुझसे उत्सुकता से योग के बारे में पूछते हैं।"

Post Yoga selfies in Srinagar! Unparalled vibrancy here, at the Dal Lake. pic.twitter.com/G9yxoLUkpX

उन्होंने योग सत्र का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री के अनुसार, योग ने लोगों को यह एहसास दिलाया है कि उनका कल्याण उनके आसपास की दुनिया के कल्याण से जुड़ा हुआ है।

उन्होंने कहा, "दुनिया योग को वैश्विक भलाई के एक शक्तिशाली एजेंट के रूप में देख रही है। योग हमें अतीत के बोझ से मुक्त होकर वर्तमान में जीने में मदद करता है।" "जब हम अंदर से शांत होते हैं, तो हम दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं...योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए तरीके बना रहा है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र के प्रतिभागियों के साथ सेल्फी भी पोस्ट की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "श्रीनगर में योग सेल्फी पोस्ट करें! यहां, डल झील पर बेजोड़ जीवंतता है।" प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर से लोग भारत आते हैं क्योंकि वे प्रामाणिक योग सीखना चाहते हैं।

Prime Minister Narendra Modi met participants of Yoga session at Sher-i-Kashmir International Conference Centre (SKICC) in Srinagar in J&K. He led the Yoga session here this morning. pic.twitter.com/bHjfT0UdBF