Operation Sindoor: भारत के हमले से बौखलाया पाकिस्तान, PM शहबाज शरीफ का पहला रिएक्शन आया सामने; जानें क्या कहा

Operation Sindoor: भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले में 9 आतंकी ठिकाने तबाह हो गए है। 7 मई की रात के समय सेना की कार्रवाई से पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। पाक सेना ने हमले की पुष्टि की है। वहीं, अब पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पहला बयान सामने आया है। शहबाज शरीफ ने पंजाब प्रांत और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में बुधवार तड़के आतंकी ठिकानों पर भारत की ओर से किए गए मिसाइल हमलों को ‘युद्ध की कार्रवाई’ करार दिया और कहा कि उनके देश को ‘करारा जवाब’ देने का पूरा अधिकार है।

भारतीय सेना ने कहा कि पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने बुधवार तड़के पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की साजिश रची गई थी और उन्हें अमलीजामा पहनाया गया था।

'जियो न्यूज' की खबर के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पंजाब प्रांत और पीओके में विभिन्न शहरों पर भारतीय सशस्त्र बलों के मिसाइल हमलों में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और 35 अन्य घायल हो गए।

लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने सुबह एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत की ओर से छह स्थानों पर विभिन्न हथियारों से कुल 24 हमलों की सूचना मिली है। उन्होंने कहा, "इन छह इलाकों में आठ पाकिस्तानी मारे गए हैं, 35 घायल हुए हैं और दो लापता हैं।"

लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने कहा कि अहमदपुर ईस्ट के बहावलपुर इलाके में सुभान मस्जिद को निशाना बनाया गया। उन्होंने बताया, "यहां चार हमले हुए और पांच पाकिस्तानी मारे गए, जिनमें तीन साल की एक बच्ची भी शामिल है। 25 पुरुष और छह महिलाओं समेत 31 नागरिक घायल हुए हैं।"

लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी के मुताबिक, हमले में मस्जिद नष्ट हो गई, जबकि चार क्वार्टर जिनमें लोग रह रहे थे, वे भी क्षतिग्रस्त हो गए। उन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद में बिलाल मस्जिद को निशाना बनाया गया। चौधरी ने कहा, "(मुजफ्फराबाद में) सात विस्फोट हुए, जिनमें एक लड़की घायल हो गई और एक मस्जिद नष्ट हो गई।" उन्होंने बताया कि कोटली में अब्बत मस्जिद को निशाना बनाया गया।

लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने कहा, "(कोटली में) पांच विस्फोट हुए, जिनमें दो लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 16 वर्ष की एक किशोरी और 18 साल का एक किशोर शामिल है। एक महिला और उसकी बेटी घायल हुए हैं।" उन्होंने कहा, "मुरीदके में उमालकुरा ​​मस्जिद को निशाना बनाया गया और चार हमले हुए। एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। दो लोग लापता हैं।"

लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी के अनुसार, "सियालकोट जिले के कोटकी लोहारा गांव में दो हमले हुए।" उन्होंने कहा, "एक मिसाइल विफल हो गई, जबकि एक खुले मैदान में गिरी। कोई नुकसान नहीं हुआ।" चौधरी ने कहा, "शकरगढ़ के पास दो हमले हुए, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। एक डिस्पेंसरी को मामूली नुकसान पहुंचा।"

इससे पहले, प्रधानमंत्री शरीफ ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में पांच जगहों पर हमले किए। उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘पाकिस्तान को भारत द्वारा किए गए युद्ध के इस कृत्य का मुंहतोड़ जवाब देने का पूरा अधिकार है और वास्तव में इसका करारा जवाब दिया जा रहा है।’’ शरीफ ने कहा कि उनके सशस्त्र बल ‘‘बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दुश्मन से कैसे निपटना है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम दुश्मन को उसके नापाक इरादों में कभी सफल नहीं होने देंगे।’’ शरीफ ने सुबह 10 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र को अगले 48 घंटे के लिए सभी हवाई परिचालन के लिए बंद कर दिया है। उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार ने भारतीय हमलों को पाकिस्तान की संप्रभुता, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून का ‘घोर उल्लंघन’ करार दिया।

