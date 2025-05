Operation Sindoor: कौन हैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी? जिन्होंने बताई पाकिस्तान पर चले ऑपरेशन सिंदूर की इनसाइड स्टोरी

Operation Sindoor:भारतीय सशस्त्र बलों ने बुधवार सुबह 'ऑपरेशन सिंदूर' पर प्रेस ब्रीफिंग की। इस प्रेस वार्ता में सेना ने बताया कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चलाया और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। ब्रीफिंग के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी और ऑपरेशन सिंदूर के सबूत भी पेश किए।

मीडिया को संबोधित करते हुए, कर्नल कुरैशी ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था क्योंकि पाकिस्तान में नौ आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया था और नष्ट कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन बुधवार को सुबह 1:05 से 1:30 बजे के बीच किया गया था।

भारतीय वायुसेना की सम्मानित हेलीकॉप्टर पायलट विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा, "यह मिशन पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए था। 9 आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया गया, जिसमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ और बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।"

सेना की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इन दो महिला अधिकारियों ने पूरे राष्ट्र का ध्यान अपनी ओर खींचा है जिसके बाद हर कोई इनके बारे में जानना चाहता है तो आइए बताते हैं आपको...,

कौन हैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह

विंग कमांडर सिंह के लिए, IAF की यात्रा बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। "व्योमिका" नाम, जिसका अर्थ है आकाश की बेटी, उनके बचपन की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। अपने स्कूल के दिनों से ही, वह उड़ान भरने के लिए दृढ़ संकल्पित थीं। वह नेशनल कैडेट कोर (NCC) में शामिल हुईं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और आखिरकार सशस्त्र बलों में शामिल होने वाली अपने परिवार की पहली सदस्य बनीं। 18 दिसंबर, 2019 को, उन्हें हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में IAF की उड़ान शाखा में स्थायी कमीशन दिया गया।

2,500 से अधिक उड़ान घंटों के साथ, सिंह ने भारत के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टरों का संचालन किया है - जम्मू और कश्मीर के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों से लेकर पूर्वोत्तर के दूरदराज के इलाकों तक।

2020 में, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बचाव अभियान का नेतृत्व किया, जिसमें नागरिकों को निकालने के लिए विषम परिस्थितियों में उड़ान भरी। 2021 में उनकी योग्यता फिर से साबित हुई जब वह माउंट मणिरंग (21,650 फीट) पर सभी महिलाओं के त्रि-सेवा पर्वतारोहण अभियान में शामिल हुईं।

ऑपरेशन सिंदूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में - पहलगाम में 26 नागरिकों की हत्या का बदला लेने के बाद आयोजित - सिंह ने न केवल राष्ट्र को जानकारी दी, बल्कि भारत की सेना के संचार के तरीके और इसका प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों में बदलाव को दर्शाया।

Delhi: Addressing a Special briefing on #OperationSindoor, Colonel Sophia Qureshi says, "Muzaffarabad is a staging area for Jaish-e-Mohammad. It was also a center for weapons, explosives, and jungle survival training. The Gulpur camp in Kotli was located 30 kilometers from the… pic.twitter.com/fogy55Pvhi — IANS (@ians_india) May 7, 2025

कर्नल सोफिया कुरैशी कौन हैं?

कर्नल सोफिया कुरैशी गुजरात से हैं और एक मजबूत सैन्य पृष्ठभूमि वाले परिवार से आती हैं। वह भारतीय सेना के सिग्नल कोर की एक अधिकारी हैं। उनके दादा भारतीय सेना में सेवा करते थे, और उनके पिता ने भी धार्मिक शिक्षक के रूप में कुछ साल सेवा में बिताए थे। ऐसे माहौल में पली-बढ़ी, वह कम उम्र से ही सेना के जीवन से अच्छी तरह वाकिफ थीं। 1999 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी के माध्यम से भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त कर्नल कुरैशी ने सिग्नल रेजिमेंट के साथ आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों में पोस्टिंग सहित देश भर में विभिन्न कार्यभार संभाले हैं। सशस्त्र बलों में शामिल होने का उनका निर्णय उनके परदादा और अन्य रिश्तेदारों से प्रभावित था, जिन्होंने ब्रिटिश सेना सहित सेना में भी सेवा की थी।

Delhi: Addressing a Special briefing on #OperationSindoor, Colonel Sophia Qureshi says, "I would like to inform you that the first target in PoJK was the Sawai Nala camp in Muzaffarabad, which is located 30 kilometers away from the Line of Control. This was a Lashkar-e-Taiba… pic.twitter.com/Cmytj7gXdJ — IANS (@ians_india) May 7, 2025

पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने एक विशिष्ट सेवा रिकॉर्ड बनाया है। पंजाब सीमा पर ऑपरेशन पराक्रम के दौरान, उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (GOC-in-C) से प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। उत्तर पूर्व में बाढ़ राहत प्रयासों के दौरान उनके योगदान, विशेष रूप से संचार के प्रबंधन में, ने उन्हें सिग्नल ऑफिसर-इन-चीफ (SO-in-C) से एक और प्रशंसा दिलाई।

2016 में, कर्नल कुरैशी ने ASEAN प्लस बहुराष्ट्रीय क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास, फोर्स 18 में भारतीय सेना के प्रशिक्षण दल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया। उल्लेखनीय रूप से, वह सभी भाग लेने वाले देशों में एकमात्र महिला टुकड़ी कमांडर भी थीं।

Delhi: Addressing a Special briefing on #OperationSindoor, Colonel Sophia Qureshi says, "We will brief you on the details of Operation Sindoor, carried out between 1:05 AM and 1:30 AM on the night of May 6-7, 2025, by Indian Armed Forces. For the last three decades, Pakistan has… pic.twitter.com/31n4iUeeMN — IANS (@ians_india) May 7, 2025

