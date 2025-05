Operation Sindoor: देखें जैश-ए-मोहम्मद के आलीशान मुख्यालय के मलबे में तब्दील होने से पहले और बाद का वीडियो, भाजपा ने किया शेयर

Highlights तेजस्वी सूर्या ने 'ऑपरेशन सिन्दूर' के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, आतंक का कारखाना खंडहर में तब्दील हो गया लिखा- ऑपरेशन सिंदूर ने जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर को नष्ट करके आतंक के केंद्र पर सटीक प्रहार

नई दिल्ली: भारतीय सशस्त्र बलों ने बुधवार की सुबह पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। कुल 24 हमले नौ स्थानों पर किए गए। इन स्थानों में आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) प्रमुख का मुख्यालय भी शामिल था, जिसे पाकिस्तान के बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह के नाम से जाना जाता है।

अजहर के 10 परिवार के सदस्य, जिनमें उसकी बड़ी बहन और बहनोई भी शामिल हैं, सटीक हमलों में मारे गए। उल्लेखनीय है कि भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने मरकज सुभान अल्लाह पर हमला किया था। नष्ट हुए जैश मुख्यालय के दृश्य भी ऑनलाइन सामने आए। नेटिज़ेंस द्वारा व्यापक रूप से साझा किए गए वीडियो में, हमले से पहले और बाद में जैश मुख्यालय की स्थिति देखी जा सकती है। पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई थी।

वीडियो साझा करते हुए, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद तेजस्वी सूर्या ने 'ऑपरेशन सिन्दूर' के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। सूर्या ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, "पाकिस्तान के बहावलपुर में स्थित मरकज सुभान अल्लाह, वह आतंक का कारखाना जिसने भारत के खिलाफ पुलवामा और अन्य हमलों की साजिश रची थी, अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। #ऑपरेशन सिंदूर ने जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर को नष्ट करके आतंक के केंद्र पर सटीक प्रहार किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संदेश स्पष्ट है। भारत आतंकवाद को उसी भाषा में जवाब देता है जो उसे समझ में आती है। भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई!"

