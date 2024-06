International Yoga Day 2024: क्यों जम्मू-कश्मीर में इस साल हुआ योग दिवस का आयोजन? जानें यहां

International Yoga Day 2024: आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। 21 जून को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में योग दिवस का आयोजन किया जाता है जहां लोग सामूहिक योग करते हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू और कश्मीर में इस महत्वपूर्ण दिन को मना रहे हैं। पीएम मोदी श्रीनगर में डल झील के किनारे शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (SKICC) में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की जम्मू-कश्मीर यात्रा और वहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का उनका निर्णय एक राजनीतिक संदेश का संकेत देता है। इस बार प्रधानमंत्री ने श्रीनगर को योगा दिवस के लिए चुना जो कई मायनों में बहुत अहम है तो आइए जानते हैं इसका महत्व...

श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी कर रहे योग

21 जून की सुबह प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर में योग कर रहे हैं। श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के लिए मोदी के साथ विभिन्न क्षेत्रों के हजारों लोग शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। गौरतलब है कि श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का राजनीतिक महत्व है। मोदी का जम्मू-कश्मीर दौरा उनके लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ ही सप्ताह बाद हुआ है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi leads a Yoga session at Sher-i-Kashmir International Conference Centre (SKICC) in Srinagar on J&K, on International Day of Yoga. pic.twitter.com/9e5KveJWUl — ANI (@ANI) June 21, 2024

यह दौरा इस वर्ष के अंत में होने वाले जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों से पहले हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा चुनावों के सफल समापन के बाद जम्मू-कश्मीर में मोदी का योग कार्यक्रम का नेतृत्व करना वैश्विक समुदाय के लिए एक “दृष्टिकोण” है।

मालूम हो कि 21 जून 2015 से दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी योग के समर्थक रहे हैं और प्राचीन भारतीय अभ्यास की लोकप्रियता को भारत की सीमाओं से परे तक पहुँचाने के उनके प्रयासों का परिणाम तब सामने आया जब दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मान्यता दी गई कि योग "स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है"

यह मोदी द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के विचार के प्रस्ताव के तीन महीने से भी कम समय बाद आया। इस विशेष दिन को इस आयोजन के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति का दिन होता है, जो इसे वर्ष का सबसे लंबा दिन बनाता है। 2015 से, प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय शहरों में योग दिवस समारोहों का नेतृत्व किया है। पिछले साल संयुक्त राज्य अमेरिका में इस कार्यक्रम को मनाने के बाद, वह फिर से एक भारतीय शहर में बहुत उत्साह के साथ योग आसन कर रहे हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम ‘स्वयं और समाज के लिए योग’ है, जो व्यक्ति और समाज के कल्याण को प्रोत्साहित करने में प्राचीन अभ्यास की भूमिका पर जोर देती है।

#WATCH | Srinagar, J&K: Prime Minister Narendra Modi says, "The program (Yoga session at SKICC) got delayed a little due to rain...When Yoga becomes a part of life naturally, it benefits every moment." pic.twitter.com/Q5BjKNELJ9 — ANI (@ANI) June 21, 2024

जम्मू-कश्मीर में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में जहाँ भाजपा ने जम्मू में दो लोकसभा सीटें जीतीं, वहीं भगवा पार्टी ने कश्मीर घाटी की तीन सीटों पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। प्रधानमंत्री के दौरे ने भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है, जो पार्टी द्वारा कश्मीर से उम्मीदवार न उतारे जाने से निराश थे।

बता दें कि इससे पहले साल 2022 में, पीएम मोदी ने कर्नाटक के मैसूर पैलेस मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम में 15,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और ‘मानवता के लिए योग’ का पालन किया, जिसमें कोविड-19 के चरम के दौरान कष्टों को कम करने में प्राचीन भारतीय अनुशासन की भूमिका को मान्यता दी गई।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi greets participants of the Yoga session at Sher-i-Kashmir International Conference Centre (SKICC) in Srinagar in J&K; also clicks a selfie with them.



He led the Yoga session here this morning. pic.twitter.com/QKDge0fzih — ANI (@ANI) June 21, 2024

2020 और 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण योग पर छाया रही। सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय ‘स्वास्थ्य के लिए योग’ था और प्रधानमंत्री ने टेलीविजन पर दिए गए अपने संबोधन में इस ध्यान अभ्यास को “आशा की किरण” और कोरोनावायरस महामारी के बीच शक्ति का स्रोत बताया था।

2020 में, वैश्विक कार्यक्रम का विषय ‘घर पर योग और परिवार के साथ योग’ था, जिसमें अपने परिवार के साथ घर पर योग करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में झारखंड के रांची के प्रभात तारा मैदान में एक सामूहिक योग कार्यक्रम में स्ट्रेच, बेंड और सांस लेने के व्यायाम किए थे। उस वर्ष लोकसभा अध्यक्ष और अन्य सांसदों ने पुरानी संसद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi greets participants of the Yoga session at Sher-i-Kashmir International Conference Centre (SKICC) in Srinagar in J&K.



He led the Yoga session here this morning. pic.twitter.com/vfJWOqqC9f — ANI (@ANI) June 21, 2024

वहीं, पहला संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मोदी द्वारा दिल्ली में मनाया गया जब हजारों लोग राजपथ (अब कर्तव्य पथ) पर एक सामूहिक योग कार्यक्रम में उनके साथ शामिल हुए।

Web Title: International Yoga Day 2024 Why was Yoga Day organized in Jammu and Kashmir this year