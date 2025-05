Operation Sindoor: कब, कैसे और कहां हुआ अटैक..., सेना ने प्रेस ब्रीफिंग में दी 'ऑपरेशन सिंदूर' की पूरी जानकारी

Operation Sindoor: भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने के बाद आज मीडिया ब्रीफिंग की जा रही है। तीनों सेनाओं द्वारा की जा रही मीडिया ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, "जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पाकिस्तानी और पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादियों ने पहलगाम में पर्यटकों पर बर्बर हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक की कायरतापूर्ण हत्या कर दी गई। 2008 के मुंबई हमले के बाद यह सबसे गंभीर घटना है, क्योंकि नागरिकों पर हमला किया गया था।"

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, "पाकिस्तान दुनिया में आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह के रूप में उभरा है। प्रतिबंधित अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी इस देश में दंडित होने से खुद को सुरक्षित पाते हैं। पाकिस्तान जानबूझकर दुनिया और अंतरराष्ट्रीय मंचों को गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है।"

मिस्री ने कहा, "पहलगाम आतंकी हमले की जांच करने पर आतंकवादियों और पाकिस्तान के बीच संचार का पता चला है। प्रत्यक्षदर्शियों और अन्य एजेंसियों की जांच के आधार पर हमलावरों की पहचान भी कर ली गई है।"

दरअसल, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के लगभग एक पखवाड़े बाद मंगलवार-बुधवार की मध्यरात्रि को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकी शिविरों के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत लक्षित सटीक हमलों की एक श्रृंखला शुरू की।

हमलों में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में नौ आतंकवादी बुनियादी ढांचे स्थलों को निशाना बनाया गया। हालांकि, किसी भी पाकिस्तानी सैन्य सुविधा को नुकसान नहीं पहुँचा, जो भारत के सुनियोजित और गैर-उग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है।

यह अभियान पहलगाम हमले के बाद भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है, जिसमें एक नेपाली नागरिक सहित 26 नागरिकों की जान चली गई थी। भारतीय सेना के सूत्रों ने पुष्टि की कि इसका उद्देश्य नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार से संचालित होने वाले आतंकवादी समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लॉन्चपैड और शिविरों को नष्ट करना था।

ऑपरेशन की जानकारी देते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, "मरकज सुभान अल्लाह, भवनपुर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय था। यह भर्ती, प्रशिक्षण और विचारधारा का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकवादी अक्सर यहां आते थे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी सैन्य बेस नहीं है। को निशाना बनाया गया और अभी तक किसी भी नागरिक के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।"



कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, "मुजफ्फराबाद जैश-ए-मोहम्मद का एक मंच है। यह हथियारों, विस्फोटकों और जंगल में जीवित रहने के प्रशिक्षण का केंद्र भी था। कोटली में गुलपुर कैंप नियंत्रण रेखा (एलओसी) से 30 किलोमीटर दूर स्थित था। यह लश्कर-ए-तैयबा का एक बेस था, जो राजौरी और पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल, 2023 और 9 जून, 2024 को बस हमले में, इस कैंप में प्रशिक्षित आतंकवादी शामिल थे।"

