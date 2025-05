Operation Sindoor Updates: अमित शाह ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, पाकिस्तान और नेपाल समेत सीमावर्ती राज्यों के CM, डीजीपी, मुख्य सचिवों को शामिल होने का आदेश

Operation Sindoor Updates: भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। 7 मई की रात को हुए सफलतापूर्वक ऑपरेशन के बारे में सेना और सरकार ने जानकारी दी जिसके बाद पाक की कार्रवाई को देखते हुए भारत में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और नेपाल की सीमा से लगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) की एक आपात बैठक बुलाई है। सूत्रों ने बताया कि पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए हमलों के मद्देनजर यह बैठक बुलाई गई है।

उन्होंने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाली इस बैठक में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों के अलावा लद्दाख के उपराज्यपाल शामिल होंगे।

उन्होंने बताया कि गृह मंत्री ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रमुखों को छुट्टी पर गए अपने कर्मियों को वापस बुलाने का निर्देश दिया है। सूत्रों के अनुसार, शाह ने देश में आंतरिक सुरक्षा स्थिति की भी समीक्षा की और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को सतर्क रहने तथा कड़ी निगरानी रखने को कहा।

