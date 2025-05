Operation Sindoor: जम्मू-कश्मीर के सभी एयरपोर्ट 10 मई तक बंद, सुरक्षाबलों के जवानों की छुट्टियां रद्द

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजे हालात के मद्देनजर प्रदेश के सभी हवाई अड्डों को 10 मई की सुबह तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षाबलों के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। एतिहात के तौर पर गुलमर्ग गंडोला और स्कूल कालेज भी बंद कर दिए गए हैं। हज जाने वाली फ्लाइटें भी रोक दी गई हैं। जबकि पाकिस्तान से सटी एलओसी पर पाक सेना द्वारा आप्रेशन सिंदूर के जवाब में की जाने वाली भयानक गोलाबारी में समाचार भिजवाए जाने तक 11 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी थी और 100 से अधिक गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे।

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने आज और कल के लिए निर्धारित दो हज उड़ानों को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है, जिससे सैकड़ों तीर्थयात्रियों की यात्रा योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी डा शुजात अहमद कुरैशी ने पुष्टि की कि श्रीनगर हवाई अड्डे के बंद रहने के कारण आज के लिए निर्धारित हज उड़ान को रद्द कर दिया गया है।

7 और 8 मई के लिए निर्धारित दो उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यह आगे भी रद्द रहेंगी क्योंकि 10 मई की सुबह तक प्रदेश के सभी हवाई अड्डे नागरिक उड़ानों के लिए बंद किए जा चुके हैं।

यही नहीं एशिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी केबल कार राइड में से एक लोकप्रिय गुलमर्ग गंडोला को भी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण बंद रखने की घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर केबल कार कारपोरेशन ने बुधवार सुबह एक नोटिस जारी कर पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सेवाओं के अस्थायी निलंबन के बारे में सूचित किया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि 7 मई के लिए सभी आनलाइन बुकिंग का पूरा पैसा वापस किया जाएगा।

दूसरी ओर प्रदेश के हवाई अड्डों के बंद होने की विमानन अधिकारियों की अधिसूचना के बाद जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट- इन स्टेशनों से आने-जाने वाली एयर इंडिया की उड़ानें 10 मई को 0529 बजे तक रद्द करने की घोषणा की गई है। एयरलाइंसों की ओर से जारी सूचनाओं में कहा गया था कि इस अवधि के दौरान यात्रा के लिए वैध टिकट रखने वाले ग्राहकों को पुनर्निर्धारण शुल्क पर एक बार की छूट या रद्दीकरण के लिए पूर्ण धन वापसी की पेशकश की जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों को छुट्टी पर गए अपने कर्मियों को वापस बुलाने का आदेश भी दिया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री शाह ने सभी अर्धसैनिक बलों से छुट्टी पर गए अपने कर्मियों को वापस बुलाने को कहा है।

इस बीच पाकिस्तान से सटी एलओसी पर पाक सेना द्वारा आप्रेशन सिंदूर के जवाब में की जाने वाली भयानक गोलाबारी में समाचार भिजवाए जाने तक 11 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी थी और 100 से अधिक गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। एलओसी से सटे इलाकों में भयानक मंजर के बीच हजारों लोग घर बार छोड़ भाग रहे हैं। कुछेक हिम्मत कर बंकरों में दुबके हुए हैं जबकि उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने इंटरनेशनल बार्डर पर जीरो लाइन से सटे गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश दिया है।

Several #airports in the northern part of the country are closed for commercial operations after the Indian Armed Forces launched #OperationSindoor, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied #JammuAndKashmir. #TravelUpdate



✈️Air India cancelled all its… pic.twitter.com/wteykQc4KW