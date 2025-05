IPL 2025: पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर भारत के हमले के बाद PBKS बनाम MI का मैच धर्मशाला से मुंबई शिफ्ट

Highlights MI और PBKS के बीच IPL 2025 का मैच अब धर्मशाला के बजाय मुंबई में होगा, जो 11 मई को निर्धारित कई हवाई अड्डों के बंद होने के कारण, धर्मशाला इस मैच की मेजबानी नहीं करेगा भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के कारण कुछ हवाई अड्डे बंद होने लगे

IPL 2025: ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखते हुए एक बड़े घटनाक्रम में, मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2025 का मैच अब धर्मशाला के बजाय मुंबई में होगा, जो 11 मई को निर्धारित है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच कई हवाई अड्डों के बंद होने के कारण, ऐसी खबरें सामने आई हैं कि धर्मशाला इस मैच की मेजबानी नहीं करेगा।

मुंबई इंडियंस, जिन्होंने अपना सबसे हालिया मैच अपने घर पर खेला था, को 11 मई, रविवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के लिए धर्मशाला जाना था। हालांकि, उनकी यात्रा की योजना अनिश्चितता में पड़ गई क्योंकि भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के कारण कुछ हवाई अड्डे बंद होने लगे।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान सीमा से लगे शहरों - जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट - के लिए उड़ानें 10 मई को सुबह 5:30 बजे तक बंद कर दी गई हैं। समय में बदलाव के बारे में आधिकारिक घोषणा अभी होनी बाकी है।

