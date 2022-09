रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पीएम मोदी ने की मुलाकात, कहा- ये युद्ध का युग नहीं है

Highlights दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। मोदी ने पुतिन से कहा कि यह अब युद्ध का युग नहीं है और इस समय दुनिया की प्रमुख चिंताओं के बीच भोजन, उर्वरक और ईंधन सुरक्षा को उठाया। भारत ने अभी तक किसी भी वैश्विक मंच पर यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस के खिलाफ बात नहीं की क्योंकि वह बातचीत के माध्यम से संकट के समाधान के लिए जोर दे रहा है।

समरकंद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद में आयोजित हो रहे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के इतर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक की। इस साल फरवरी में रूस द्वारा अपने पूर्वी पड़ोसी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बाद से दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।

मोदी ने पुतिन से कहा कि यह अब युद्ध का युग नहीं है और इस समय दुनिया की प्रमुख चिंताओं के बीच भोजन, उर्वरक और ईंधन सुरक्षा को उठाया। मोदी ने पुतिन से कहा, "मुझे पता है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और मैंने आपसे इस बारे में फोन पर बात की है।" भारत ने अभी तक किसी भी वैश्विक मंच पर यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस के खिलाफ बात नहीं की क्योंकि वह बातचीत के माध्यम से संकट के समाधान के लिए जोर दे रहा है।

We spoke on the phone several times about India-Russia bilateral relations and also on various issues. We should find ways to address the problems of food, fuel security & fertilizers. I want to thank Russia & Ukraine for helping us to evacuate our students from Ukraine: PM Modi pic.twitter.com/RoFUDDWuzc