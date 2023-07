"मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा...", कन्वेंशन सेंटर में बोलते हुए पीएम मोदी ने देश को दी गारंटी

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है पीएम ने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में हो देश की अर्थव्यवस्था को टॉपप पर पहुंचा देंगे दिल्ली के प्रगति मैदान में संशोधित आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान कन्वेंशन सेंटर में सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल हो जाएगी।

दिल्ली के पुनर्निर्मित प्रगति मैदान के उद्घाटन पर विकास और वृद्धि का संदेश देते हुए पीएम मोदी ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा, "इतना ऊंचा उठो कि आसमान छू लो। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, भारत का बुनियादी ढांचा बदल रहा है... दुनिया की सबसे ऊंची रेल पुल भारत में है, सबसे ऊंचाई पर सबसे लंबी सुरंग भारत में है, सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क, सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे बड़ी मूर्ति - ये सब भारत में है।" उन्होंने कहा कि आर्थिक वृद्धि इसके साथ गति बनाए रखेगी।

#WATCH | In my third term, India will be among the top three economies in the world...Yeh Modi ki guarantee hai, says PM Modi. pic.twitter.com/drLFWZKgS6