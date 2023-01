गुजरात की पहली महिला मुख्य सचिव मंजुला सुब्रमण्यम के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, ट्वीट कर कहा- उनकी बातें हमेशा मुझे रहेगी याद

Highlights गुजरात की पहली महिला मुख्य सचिव मंजुला सुब्रमण्यम का निधन हो गया है। वे जब पीएम मोदी गुजरात के सीएम थे उस दौरान उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव के पद पर कार्य किया था। ऐसे में पीएम मोदी समेत सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी उनके निधन पर दुख जताया है।

गांधीनगर:गुजरात की पहली महिला मुख्य सचिव मंजुला सुब्रमण्यम का स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण रविवार को वडोदरा के एक अस्पताल में निधन हो गया है। जिले के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। वडोदरा के जिलाधिकारी ए बी गोर ने कहा कि वह 1972 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी थीं।

ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल के दौरान राज्य के मुख्य सचिव के पद पर कार्य किया था और 2008 में सेवानिवृत्त हुईं।

इस पर मोदी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में कहा, ‘‘अनुभवी नौकरशाह डॉ. मंजुला सुब्रमण्यम जी के निधन से दुखी हूं। नीतिगत मुद्दों और कार्योन्मुख रवैये की उनकी समझ के लिए उनका व्यापक रूप से सम्मान किया जाता था। जब मैं मुख्यमंत्री था, तब उनके साथ हुई बातें मुझे हमेशा याद रहेंगी। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना। ओम शांति।’’

