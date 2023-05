'देपसांग और डेमचोक को छोड़कर सभी जगह सही स्थिति', सीडीएस जनरल चौहान बोले- सेना के लिए एक अलग तरह की चुनौती सामने है

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 30, 2023 11:24 AM

सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने चीन के साथ जारी तनाव और सीमा पर चीन द्वारा की जारी घुसपैठ की खबरों पर कहा कि देपसांग और डेमचोक को छोड़कर सभी जगह सही स्थिति है। इसे लेकर बातचीत जारी है।

सीडीएस जनरल अनिल चौहान