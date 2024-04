RJD Leader Misa Bharti: 'हम भी हिंदू हैं', अभी व्यस्त हैं, राम मंदिर जाएंगे समय निकालकर', मीसा भारती ने कहा

Highlights मीसा ने कहा, समय निकालकर अयोध्या स्थित राम मंदिर दर्शन करने जाएंगी मीसा ने कहा, वह हिन्दू हैं और सनातनी हैं अयोध्या में राम मंदिर बना है, यह सिर्फ बीजेपी और आरएसएस की संपत्ति नहीं है

RJD leader Misa Bharti: आरजेडी नेता मीसा भारती ने कहा कि अभी वह थोड़ा व्यस्त हैं। लेकिन, वह समय निकालकर अयोध्या के राम मंदिर का दर्शन करने जाएंगी। उन्होंने कहा कि वह हिन्दू हैं और सनातनी हैं। उन्होंने बीजेपी पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बना है, यह सिर्फ बीजेपी और आरएसएस की संपत्ति नहीं है। हम दर्शन के लिए जाएंगे। क्या कोई हमें रोकेगा।

#WATCH | Patna: RJD leader Misa Bharti says, "Ram temple has been built in Ayodhya, it is not only the property of BJP and RSS...we are also Hindus, we are also Sanatanis. Right now we are busy, we will take some time and go for darshan. Will anyone stop us? ..." pic.twitter.com/aXnUxh41i9