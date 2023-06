Opposition Meeting: विपक्षी दलों की बैठक में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर कोई फैसला नहीं, मुख्यमंत्री स्टालिन ने चेन्नई में कहा- 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराएंगे

Highlights प्रभाव रखने वाली पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन बनाने का सुझाव दिया। अगर ऐसा संभव नहीं होता है, तो सीट बंटवारे पर विचार किया जा सकता है। एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमति बननी चाहिए।

चेन्नईः तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को कहा कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक में प्रधानमंत्री पद के साझा उम्मीदवार को लेकर फैसला नहीं हुआ, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए सभी लोकतांत्रिक ताकतों को एकजुट करने का संकल्प लिया गया है।

No decision taken on PM candidate at Patna opposition parties' meet: CM Stalin in Chennai

उन्होंने कहा कि बैठक में भाग लेने वाले सभी दलों का स्पष्ट मत था कि भाजपा को दोबारा जीतने का मौका नहीं देना चाहिए। पटना से लौटने के बाद स्टालिन ने यहां कहा, ‘‘मैंने इस बात पर जोर दिया था कि दलों को भाजपा को हराने के अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना चाहिए।’’

स्टालिन ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने राज्य में प्रभाव रखने वाली पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन बनाने का सुझाव दिया और अगर ऐसा संभव नहीं होता है, तो सीट बंटवारे पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि चुनाव के बाद कोई गठबंधन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमति बननी चाहिए और जहां आवश्यक हो, साझा उम्मीदवार उतारे जाने चाहिए।

Tamil Nadu CM MK Stalin returned to Chennai after participating in the opposition meeting in Patna earlier today. Stalin said he is confident of a united opposition defeating the BJP in 2024 Lok Sabha elections. pic.twitter.com/1mYQfoAWnT