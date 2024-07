Mumbai rain: मुंबई के लिए IMD ने आज बारिश के कारण जारी किया रेड अलर्ट, पुलिस ने लोगों को घर के अंदर रहने की दी सलाह

मुंबई: मुंबई पुलिस ने गुरुवार को एक एडवाइजरी जारी की जिसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की सुबह 8:30 बजे तक रेड अलर्ट की भविष्यवाणी का हवाला देते हुए निवासियों से शुक्रवार को जब तक आवश्यक न हो, घर के अंदर रहने के लिए कहा गया। हालांकि, बृहन्मुंबई नगर निगम ने घोषणा की कि उसके क्षेत्र के सभी स्कूल और कॉलेज शुक्रवार को सामान्य रूप से संचालित होंगे।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कथित तौर पर 26 जुलाई की सुबह के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें पूरे दिन अत्यधिक भारी बारिश और तूफान की भविष्यवाणी की गई है। यह अलर्ट तब भी जारी किया गया था जब शहर में भारी बारिश के कारण यातायात जाम, जलभराव और सार्वजनिक यात्रा में व्यवधान का एक और दिन मंडरा रहा था।

#WATCH | Commuters brave continuous heavy rain in Mumbai; Visuals from Mazgaon area of the city pic.twitter.com/kkZgjKi0Z4