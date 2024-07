Kargil Vijay Diwas 2024: द्रास में युद्ध स्मारक पर पीएम मोदी ने शहीद नायकों को दी श्रद्धांजलि, देखें वीडियो

Highlights कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कारगिल दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार सुबह कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा किया। प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर सुरक्षा उद्देश्यों के अनुरूप व्यवस्थाएं की गई हैं।

Kargil Vijay Diwas 2024:कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कारगिल दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ पर अपनी लद्दाख यात्रा के दौरान कर्तव्य की पंक्ति में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार सुबह कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा किया।

प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर सुरक्षा उद्देश्यों के अनुरूप व्यवस्थाएं की गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे नेताओं ने 25वें विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर लिखा, "कारगिल विजय दिवस कृतज्ञ राष्ट्र के लिए हमारे सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और असाधारण वीरता को श्रद्धांजलि देने का एक अवसर है। मैं वर्ष 1999 में कारगिल की चोटियों पर भारत माता की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले प्रत्येक सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और उनकी पवित्र स्मृति को श्रद्धा से नमन करती हूं।"

#WATCH | Ladakh: Prime Minister Narendra Modi pays tribute to the heroes of the Kargil War at Kargil War Memorial on the occasion of 25th #KargilVijayDiwas2024 pic.twitter.com/one6GAoko3

बता दें कि कारगिल युद्ध स्मारक के दौरे के बाद पीएम मोदी वर्चुअली लद्दाख में शिंकुन ला सुरंग परियोजना में पहला विस्फोट भी करेंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि शिंकुन ला सुरंग परियोजना में 4.1 किमी लंबी ट्विन-ट्यूब सुरंग शामिल है, जिसका निर्माण लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निमू-पदुम-दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा।

#WATCH | Ladakh: Prime Minister Narendra Modi at the Kargil War Memorial in Kargil



He paid tribute to the heroes of the Kargil War on the occasion of 25th #KargilVijayDiwas2024pic.twitter.com/dHLZmDMdi0