Deutsche Bahn Layoffs: जर्मन रेलवे की दिग्गज कंपनी का बड़ा प्लान! बनाई 30 हजार नौकरियों में कटौती की योजना

Deutsche Bahn Layoffs: डॉयचे बान ने 2024 की पहली छमाही में 1.2 बिलियन यूरो के चौंका देने वाले नुकसान की रिपोर्ट के बाद 30,000 नौकरियों में कटौती की योजना की घोषणा की है। जर्मन रेलवे दिग्गज का निर्णय चल रही वित्तीय चुनौतियों के बीच परिचालन को सुव्यवस्थित करने और लागत को कम करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

रॉयटर्स के अनुसार, मुख्य वित्तीय अधिकारी लेविन होले ने कहा कि कटौती अगले पांच वर्षों में की जाएगी और इसका सबसे अधिक असर प्रशासनिक नौकरियों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस साल लगभग 1,500 नौकरियां चली जाएंगी। कंपनी ने पहले अपने पूरे साल के परिचालन लाभ और राजस्व पूर्वानुमान को थोड़ा कम कर दिया था, अब 2024 के लिए लगभग 1 बिलियन यूरो की ब्याज और करों से पहले समायोजित आय की उम्मीद है।

पहले मार्च में 1 बिलियन से अधिक का अनुमान लगाया गया था। राजस्व अब पिछले साल के 45 बिलियन यूरो के स्तर पर देखा जा रहा है, जो पहले के पूर्वानुमान से 2 बिलियन कम है। डॉयचे बान ने रॉयटर्स की पूर्व विशेष रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए इस वर्ष की पहली छमाही में 1.2 बिलियन यूरो का शुद्ध घाटा दर्ज किया। इसने अपने शुद्ध परिणाम के लिए पूरे वर्ष का मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया।

