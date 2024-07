Kanwar Yatra Nameplate Row: यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब, नेम प्लेट लगाने को बताया उचित; कही ये बातें

Kanwar Yatra Nameplate Row: उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों में नेमप्लेट लगाने का मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में है। नेम प्लेट लगाने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं के जवाब में यूपी सरकार ने अपने फैसले को सही ठहराया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने की अनिवार्यता का हवाला देते हुए कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान मालिकों को अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य करने वाले अपने निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं का कड़ा विरोध किया है।

UP government said that the State has imposed no ban or prohibition on the trade or business of the food sellers (except the restriction on selling non-veg food), and they are free to conduct their business as usual. “The requirement to display the names and identities of the…