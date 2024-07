New BJP Presidents: भाजपा में बदलाव शुरू, मदन राठौड़ राजस्थान और दिलीप जयसवाल होंगे बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष, 6 राज्य में प्रभारी नियुक्त

Highlights New BJP Presidents: मदन राठौड़ को राजस्थान का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। New BJP Presidents: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में बदलाव शुरू हो गया। New BJP Presidents: दिलीप जयसवाल मूल रूप से बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले हैं।

New BJP Presidents: लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में बदलाव शुरू हो गया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसद मदन राठौड़ को राजस्थान के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और डॉ. दिलीप जयसवाल को बिहार के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जगह पार्टी नेता दिलीप जायसवाल को बिहार पार्टी इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। भाजपा ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कहा, "भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधान परिषद सदस्य डॉ. दिलीप जयसवाल को भारतीय जनता पार्टी बिहार राज्य का अध्यक्ष नियुक्त किया है।"

BJP National President JP Nadda appoints MP Madan Rathod as BJP state President for Rajasthan and Dr Dilip Jaiswal as BJP state President for Bihar pic.twitter.com/xKmGB3UhFI — ANI (@ANI) July 25, 2024

कौन हैं दिलीप जयसवाल? वर्तमान में बिहार में राजस्व भूमि सुधार मंत्री हैं। वैश्य समुदाय से आते हैं। दिलीप जयसवाल मूल रूप से बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। वह एमएलसी हैं। वह तीसरी बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं। भाजपा नेता लगातार 20 वर्षों तक बिहार प्रदेश भाजपा के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। वह सिक्किम बीजेपी के प्रभारी भी हैं। 13 माह के बाद बिहार को नया प्रमुख मिला है।

इस बीच बीजेपी ने नए प्रदेश प्रभारियों की भी घोषणा कर दी है। हरीश द्विवेदी को असम, अतुल गर्ग को चंडीगढ़, अरविंद मेनन को लक्षद्वीप, राधा मोहन दास अग्रवाल को राजस्थान, अरविंद मेनन को तमिलनाडु और राजदीप रॉय को त्रिपुरा का प्रभारी बनाया गया है। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है। राजस्थान लोकसभा चुनाव में भाजपा को कई सीट पर नुकसान हुआ था।

English summary :

New BJP Presidents President JP Nadda appoints MP Madan Rathod as state President Rajasthan Dr Dilip Jaiswal President for Bihar replaces Samrat Chaudhary

Web Title: New BJP Presidents President JP Nadda appoints MP Madan Rathod as state President Rajasthan Dr Dilip Jaiswal President for Bihar replaces Samrat Chaudhary