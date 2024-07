Delhi rain: दिल्ली, नोएडा में हुई मध्यम बारिश, कई जगह भरा पानी, IMD ने की और अधिक वर्षा की भविष्यवाणी, देखें वीडियो

Highlights दिल्ली और नोएडा के कुछ हिस्सों में शुक्रवार सुबह मध्यम से भारी बारिश हुई। गुरुवार को भी मध्यम बारिश के बाद दिल्ली का अधिकतम तापमान मौसम के सामान्य से एक डिग्री ऊपर 36.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। गुरुवार सुबह 8:30 बजे दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में तीन घंटे की अवधि में 19.1 मिमी बारिश दर्ज की गई।

नई दिल्ली: दिल्ली और नोएडा के कुछ हिस्सों में शुक्रवार सुबह मध्यम से भारी बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 28 जुलाई तक राष्ट्रीय राजधानी में बारिश जारी रहने के पूर्वानुमान के बीच शनिवार तक दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यह लगातार तीसरा दिन था जब दिल्ली और नोएडा के निवासियों को मध्यम बारिश का सामना करना पड़ा, जिससे शहरों में जलजमाव और यातायात जाम हो गया।

#WATCH | Delhi: The city faced traffic jams and waterlogging in various areas after heavy rains this morning.



(Visuals from Bhikaji Cama Place) pic.twitter.com/YdKRWZnzoS — ANI (@ANI) July 26, 2024

गुरुवार को भी मध्यम बारिश के बाद दिल्ली का अधिकतम तापमान मौसम के सामान्य से एक डिग्री ऊपर 36.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सुबह-सुबह हुई बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया और यातायात जाम हो गया। गुरुवार सुबह 8:30 बजे दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में तीन घंटे की अवधि में 19.1 मिमी बारिश दर्ज की गई।

#WATCH | Delhi: The city faced traffic jams in various areas after heavy rains this morning.



(Visuals from Nauroji Nagar) pic.twitter.com/TPaSHvpKNn — ANI (@ANI) July 26, 2024

लोधी रोड और पूसा मौसम केंद्रों ने इसी अवधि के दौरान क्रमशः 25.7 मिमी और 10 मिमी बारिश दर्ज की। आईएमडी के अनुसार, शाम 5:30 बजे आर्द्रता का स्तर 67 प्रतिशत दर्ज किया गया। शहर के विभिन्न हिस्सों से आ रहे दृश्यों में सड़कें पानी से डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के केशवपुरम क्षेत्र में रामपुरा अंडरपास पानी में डूब गया और कई बच्चों को इसमें नहाते देखा गया।

#WATCH | Delhi: Residents of the National Capital woke up to waterlogging and heavy rain showers this morning.



(Visuals from Shanti Path) pic.twitter.com/uRbahIGq3u — ANI (@ANI) July 26, 2024

दिल्ली नगर निगम को विभिन्न इलाकों से जलभराव की कम से कम 13 शिकायतें और पेड़ों के उखड़ने की आठ घटनाएं मिलीं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शाम 4 बजे 109 रीडिंग के साथ मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया।

#WATCH | Delhi: Rain showers lashed parts of the National Capital early this morning.



(Visuals from Malai Mandir area) pic.twitter.com/4ew1a0llru — ANI (@ANI) July 26, 2024

मौसम विभाग ने कहा कि इसी तरह बुधवार को हुई बारिश से गर्मी से काफी राहत मिली क्योंकि अधिकतम तापमान गिरकर 33.8 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो मौसम के सामान्य से एक डिग्री कम है।

#WATCH | Delhi: Rain showers lashed parts of the National Capital early this morning.



(Visuals from Sardar Patel Marg) pic.twitter.com/ReHBsKToiH — ANI (@ANI) July 26, 2024

न्यूनतम तापमान सामान्य से ढाई डिग्री कम 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम साढ़े पांच बजे आर्द्रता का स्तर 74 फीसदी रहा. पीतमपुरा, पंजाबी बाग, रोहिणी और चांदनी चौक सहित अन्य स्थानों से जलभराव और पेड़ों के उखड़ने की शिकायतें मिलीं। एनडीएमसी का कचरा इकट्ठा करने वाला ट्रक सहित कई सार्वजनिक परिवहन बारिश के कारण खराब हो गए, मौसम विभाग ने कहा कि बारिश मध्यम तीव्रता की थी।

Web Title: Delhi, Noida wake up to moderate rainfall IMD predicts more downpour