तीसरे चरण के मतदान से पहले कर्नाटक के 14 जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया, बेंगलुरु में बारिश की संभावना

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 6, 2024 11:07 AM

जिन 14 जिलों में 7 मई को मतदान होना है उनमें चिक्कोडी, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बीदर, कोप्पल, बेल्लारी, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे और शिमोगा शामिल हैं।

