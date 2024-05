Swati Maliwal Assault Case: स्वाति मालीवाल रो पड़ीं, कोर्ट ने बिभव कुमार को दिया झटका, जमानत याचिका खारिज

Highlights स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिच तीस हजारी कोर्ट में बिभव कुमार ने लगाई थी जमानत याचिका कोर्ट से बाहर निकलने के दौरान रो पड़ीं थी स्वाति मालीवाल

Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर मारपीट मामले में बिभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट ने जोरदार झटका दिया है। कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका को खारिच कर दिया है।

#WATCH | AAP MP Swati Maliwal leaves from Delhi's Tis Hazari court after attending Bibhav Kumar's bail hearing



The order on the bail plea has been reserved. pic.twitter.com/9aPJNrhUHR