Pune Porsche Accident Case: नाबालिग लड़के को बचाने के लिए ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर ने दी चेतावनी, कहा- सबको एक्सपोज करूंगा

Highlights डॉ. अजय तवारे ने कहा है कि वह सभी को बेनकाब कर देंगे और चुप नहीं बैठेंगे उन्हें मामले में आरोपी नाबालिग लड़के के रक्त के नमूने बदलने के आरोप में डॉ. श्रीहरि हाल्नोर के साथ गिरफ्तार किया गया है पुलिस को मामले में आरोपी नाबालिग ब्लड सैंपल बदलने के लिए कुछ वित्तीय लेनदेन का संदेह

Pune Porsche Accident Case: पुणे के ससून अस्पताल के डॉ. अजय तवारे, जिन्हें पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में आरोपी नाबालिग लड़के के रक्त के नमूने बदलने के आरोप में डॉ. श्रीहरि हाल्नोर के साथ गिरफ्तार किया गया है, ने चेतावनी जारी की है और कहा है कि वह सभी को बेनकाब कर देंगे और "चुप नहीं बैठेंगे।" इससे पहले, एक अदालत ने सोमवार को पोर्शे दुर्घटना के सिलसिले में गिरफ्तार ससून जनरल अस्पताल के दो डॉक्टरों और एक कर्मचारी को 30 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

पुलिस ने तीनों लोगों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (लघु वाद) ए ए पांडे की अदालत में भी पेश किया और 10 दिनों के लिए उनकी हिरासत मांगी। एक अधिकारी ने बताया कि इससे पहले सोमवार (27 मई) को पुलिस ने मामले में रक्त के नमूनों में हेरफेर करने और सबूतों को नष्ट करने के आरोप में डॉ. अजय तवरे और डॉ. श्रीहरि हल्नोर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए तीसरे व्यक्ति की पहचान अतुल घाटकांबले के रूप में हुई।

पुलिस ने कथित तौर पर अदालत को यह भी बताया कि उसे संदेह है कि रक्त के नमूने बदलने के लिए कुछ वित्तीय लेनदेन हुए थे। पुलिस ने कहा कि उसे मामले के संबंध में आरोपियों के घरों की तलाशी लेने की जरूरत है। इसके बाद अदालत ने तीनों लोगों को 30 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

Pune car accident case | Pune Police Commissioner Amitesh Kumar says "On 19th May, at around 11 am the blood sample which was taken at Sassoon Hospital was thrown in a dustbin of the hospital and the blood sample of another person was taken and sent to the forensic lab...CMO… pic.twitter.com/PzGBNx1okH