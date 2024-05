IMD India monsoon: राहत की बौछार जल्द!, केरल में अगले पांच दिनों में मॉनसून के दस्तक देने की उम्मीद, जानें आईएमडी रिपोर्ट

Highlights IMD India monsoon: जून में देश में अधिकतम तापमान के सामान्य या सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। IMD India monsoon: केरल में अगले पांच दिनों में मॉनसून के दस्तक देने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। IMD India monsoon: आईएमडी ने कहा कि भारत के मॉनसून कोर जोन में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है।

IMD India monsoon: आईएमडी ने गर्मी की मार झेल रहे लोगों को राहत भरी खबर दी है। आईएमडी ने कहा कि भारत के मॉनसून कोर जोन में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है, जिसमें अधिकांश वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र शामिल हैं। केरल में अगले पांच दिनों में मॉनसून के दस्तक देने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य से कम, उत्तर पश्चिम में सामान्य और मध्य एवं दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य से अधिक मॉनसूनी वर्षा का पूर्वानुमान है।

#WATCH | Delhi: Director General of Meteorology, IMD, Mrutyunjay Mohapatra says, "...Heatwave to severe heatwave conditions very likely in many parts of Northwest India and adjoining area during next three days. This is likely to reduce gradually from the 30th of May due to… pic.twitter.com/ElhqKzRvKP