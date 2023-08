5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर के साथ जो कुछ हुआ वह गलत था, यह सब संविधान के बारे में है: उमर अब्दुल्ला

Highlights नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर के साथ जो कुछ हुआ वह गलत था। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल निरस्तीकरण को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलों का नेतृत्व कर रहे हैं।

नई दिल्ली: नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "हमने भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके सहयोगी न्यायाधीश को यह समझाने की कोशिश की कि 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ और हम सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद कर रहे हैं। सीजेआई और उनके सहयोगी जज ने भी कई सवाल उठाए।"

अब्दुल्लाह ने कहा, "5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर के साथ जो कुछ हुआ वह गलत था। यह सब संविधान के बारे में है। देश और जम्मू-कश्मीर के संविधान के बारे में। हमें अपनी शिकायतें सामने रखने का मौका मिला है। हम देश के अन्य नागरिकों की तरह न्याय की उम्मीद करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "हमें उम्मीद है कि शीर्ष अदालत इसे हमारे दृष्टिकोण से देखेगी...हम संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी राजनीति के बारे में नहीं...यह जम्मू-कश्मीर के लिए एक बड़ा मुद्दा है।" रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने बुधवार को इस मामले में रोजाना सुनवाई शुरू की।

