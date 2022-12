ओबीसी आरक्षणः उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार

Highlights सपा, बसपा और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। पांच सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। ओबीसी को बगैर आरक्षण दिए स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था।

नई दिल्लीः शहरी स्थानीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। 27 दिसंबर को हाईकोर्ट ने अधिसूचना को रद्द कर दिया था। 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट खुलने के बाद सुनवाई होने की उम्मीद है।

इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय ने 27 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के कराने का आदेश दिया था।

Uttar Pradesh govt moves SC challenging Allahabad HC order directing it to hold urban local body elections without OBC reservation