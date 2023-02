उद्धव ठाकरे को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से इंकार किया

Highlights उद्धव ठाकरे को फिलहाल राहत नहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से इंकार किया मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी

नई दिल्ली: शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे गुट को दिए जाने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उद्धव ठाकरे को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से इंकार किया है और कहा है कि इस समय स्टेज (केस के इस चरण) पर ऐसा करना संभव नहीं है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है जो चुनाव आयोग के आदेश पर आधारित नहीं है तो उद्धव ठाकरे खेमा कानून के अन्य उपायों का सहारा ले सकता है।

Supreme Court refuses to stay Election Commission's order and says "We cannot stay an order at this stage". SC clarifies Uddhav Thackeray camp can pursue other remedies of law if any action is taken which is not based on the EC order.



SC lists the matter after 2 weeks