न बेड, न डॉक्टर और सड़क पर बच्चे का जन्म; तेलंगाना में एम्बुलेंस न मिलने पर आदिवासी महिला की बीच रोड पर हुई डिलीवरी

हैदराबाद: तेलंगाना के निर्मल जिले में प्रशासन की ऐसी नाकामी का पर्दाफाश हुआ है जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। मामला गर्भवती आदिवासी महिला की डिलीवरी से जुड़ा हुआ है जिसे चिकित्सा विभाग की तरफ से समय से एम्बुलेंस नहीं मिला।

आदिवासी महिला ने एम्बुलेंस का इंतजार करते-करते सड़क पर ही नवजात को जन्म दे दिया। रात के समय बीच रोड पर ही महिला की डिलीवरी कराई गई क्योंकि महिला को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका क्योंकि उसके परिवार के सदस्यों के फोन कॉल के बावजूद एम्बुलेंस नहीं पहुंची।

बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस में ईंधन नहीं था जिसके कारण ड्राइवर गाड़ी लेकर समय से पहुंच नहीं पाया। महिला की पहचान गंगामणि के रूप में हुई है जो कि पेम्बी मंडल के सुदूर तुलसीपेट गांव की रहने वाली हैं। गंगामणि को गुरुवार रात को प्रसव पीड़ा शुरू हुई जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को फोन किया गया।

A BROKEN HEALTHCARE SYSTEM lets a woman deliver on the road!



Korukanti Lavanya, an adivasi pregnant woman is robbed of basic human decency when she delivered in the middle of the street in #Khanapur#Telangana because the local PHC ambulance denied to pick her up saying there… pic.twitter.com/q0bZu6sT8V