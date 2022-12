नीतीश कुमार ने शराब त्रासदी पर घेरा भाजपा को, बोले- "ये सब तो हिंदू-मुस्लिम करवाता है, सुन लो... शराब पीकर मरने वालों को नहीं देंगे मुआवजा"

Highlights नीतीश कुमार ने छपरा शराब त्रासदी को मुद्दा बनाने के लिए भाजपा को लगाई जबरदस्त लताड़ नीतीश ने भाजपा सदस्यों पर हमला करते हुए कहा कि ये सब तो हिंदू-मुस्लिम करवाता है नीतीश ने कहा कि साफ सुन लीजिए कि शराब पीकर मरने वालों को कोई मुआवजा नहीं देंगे

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में छपरा शराब त्रासदी को मुद्दा बनाने के लिए विपक्षी दल भाजपा को जबरदस्त लताड़ लगाई। शराबकांड को लेकर बीते दो दिनों से विधानसभा में हो रहे हंगामे पर रोष प्रगट करते हुए नीतीश ने भाजपा सदस्यों पर हमला करते हुए कहा कि ये सब तो हिंदू-मुस्लिम करवाता है।

उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य में भी जहरीली शराब पीने के कारण लोग मरते हैं, वहां तो इस तरह से हंगामा नहीं किया जाता है, आखिर यो लोग चाहता क्या है, शराब पीकर मरने वालों को मुआवजा दें हम। तो एक बात साफ सुन लीजिए कि शराब पीकर मरने वालों को कोई मुआवजा नहीं देंगे। हम बार-बार कहते हैं कि शराब एक गंदगी और इससे दूर रहना चाहिए फिर भला क्यों मुआवजा दें शराब से मरने वालों को।

#WATCH | "No compensation will be given to people who died after drinking...We have been appealing- if you drink, you will die...those who talk in favour of drinking will not bring any good to you...", said CM Nitish Kumar in assembly earlier today.



(Source: Bihar Assembly) pic.twitter.com/zquukNtRIA