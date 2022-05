दिल्लीः सरकारी बंगले पर 'अनधिकृत' कब्जा बनाए रखने पर सीएम भगवंत मान के खिलाफ होगी बेदखली की कार्रवाई, जानें पूरा मामला

By आजाद खान | Published: May 27, 2022 11:37 AM

आपको बता दें कि भगवंत मान ने इसी साल मार्च में संगरूर के सांसद पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन इसके बाद भी भगवंत मान ने अपना सरकारी बंगला खाली नहीं किया था।

दिल्लीः सरकारी बंगले पर 'अनधिकृत' कब्जा बनाए रखने पर सीएम भगवंत मान के खिलाफ होगी बेदखली की कार्रवाई, जानें पूरा मामला