NEET UG पुनः परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित, ऐसे चेक करें नतीजे, NTA ने जारी की संशोधित रैंक सूची

नई दिल्ली: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने सोमवार को राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) के लिए पुन: परीक्षा के परिणाम घोषित किए और संशोधित रैंक सूची जारी की। एनटीए ने पांच मई को आयोजित की गई परीक्षा में छह केंद्रों पर देरी से परीक्षा शुरू होने के कारण समय के नुकसान की भरपाई के लिए 1,563 परीक्षार्थियों को कृपांक दिए गए थे।

