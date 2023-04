कई लोग तब सवाल उठा रहे थे 'मेड इन इंडिया' वैक्सीन की क्या जरूरत, लेकिन संकट में भारत ने आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना: पीएम मोदी

Highlights पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा- कई लोग नहीं चाहते थे कि भारत अपना वैक्सीन बनाए। भारत ने उस संकट के दौर में आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना, हमने दुनिया को सबसे अच्छी वैक्सीन दी: पीएम मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड काल के दौरान वैक्सीन की जरूरत को लेकर दावा किया कि उस समय 'कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि भारत को वैक्सीन बनाने की आवश्यकता क्यों है?' उन्होंने कहा कि कई पुरानी सोच के कई लोगों का कहना था कि दूसरे देश तो वैक्सीन बना ही रहे हैं तो भारत को भी वह एक न एक दिन मिल ही जाएगा लेकिन भारत ने उस संकट के दौर में आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना।

पीएम मोदी ने बुधवार को एक टीवी चैनल के समिट में कहा, 'कुछ लोगों ने सोचा था 'भारत को वैक्सीन बनाने की आवश्यकता क्यों है? हम आखिरकार विदेश से उसे प्राप्त कर ही लेंगे।' उस क्षण में भारत ने आत्मानबीरता का मार्ग चुना और सबसे अच्छा टीका दिया।' उन्होंने लोगों से कहा, 'आप कल्पना करें कि उस समय हम कितने दबाव में थे। दुनिया कह रही है वैक्सीन हमारी ले लो। लोग कह रहे हैं, मुसीबत आ रही है, बिना वैक्सीन मर जाएंगे। टीवी, एडिटोरियल सब भरा पड़ा है, वैक्सीन लाओ..वैक्सीन लाओ और मोदी डटकर खड़ा है। बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल मैंने रिस्क पर लगाया था...सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के लिए।'

They pressurised us to buy foreign Vaccine, We were determined in our Aatmanirbhar Mission pic.twitter.com/vGTsCuoxp6