पीएम मोदी ने गुजरात में डाला वोट, लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का किया आग्रह, देखें वीडियो

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के दौरान मंगलवार सुबह अपने गृह राज्य गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाला। पीएम मोदी राणीप क्षेत्र में निशान हायर सेकेंडरी स्कूल के परिसर में स्थित एक मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। राणीप में मतदान केंद्र के बाहर कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए गए जहां पीएम मोदी ने अपना वोट डाला। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी स्याही लगी उंगली दिखाई।

PM Narendra Modi tweets, "Voted in the 2024 Lok Sabha elections! Urging everyone to do so as well and strengthen our democracy."#LokSabhaElections2024pic.twitter.com/FkGL0OsBL5 — ANI (@ANI) May 7, 2024

पीएम मोदी ने लोगों से वोट डालने की अपील करते हुए कहा, "मैं सभी से इस लोकतंत्र में अपना वोट डालने की अपील करता हूं।' चुनाव प्रचार अभी तीन से चार हफ्ते तक और चलेगा। मैं हमेशा यहां गुजरात में अपना वोट डालता हूं। (केंद्रीय मंत्री) अमित शाह यहां से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।" इसके बाद उन्होंने बताया कि अब उन्हें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना की यात्रा कैसे करनी है।

VIDEO | “Today is the third phase of the Lok Sabha elections. I appeal to everyone to cast their vote in this democracy. The election campaign will run for three to four weeks more. I always cast my vote here in Gujarat. (Union Minister) Amit Shah is contesting the election from… pic.twitter.com/M7I4m73fJv — Press Trust of India (@PTI_News) May 7, 2024

जैसे ही प्रधानमंत्री मतदान केंद्र की ओर बढ़े उन्होंने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के दौरान उन्हें देखने के लिए एकत्र हुए लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी जब पहुंचे तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी पोलिंग बूथ पर नजर आए। पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह अपने गृह राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की 2014 और 2019 की सफलता को दोहराने का लक्ष्य रख रहे हैं।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi greets people as he arrives at a polling booth in Ahmedabad, Gujarat to cast his vote for #LokSabhaElections2024



Union Home Minister Amit Shah is also present. pic.twitter.com/nO4hQMB9o5 — ANI (@ANI) May 7, 2024

गुजरात की 26 में से 25 लोकसभा सीटों और पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। 7 मई को होने वाली 25 सीटों में से, अहमदाबाद (पूर्व) में उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक 18 है, जिसके कारण इसके 1,820 मतदान केंद्रों पर दो मतपत्र इकाइयों (बीयू) के उपयोग की आवश्यकता होती है। सबसे कम तीन उम्मीदवारों वाला निर्वाचन क्षेत्र बारडोली है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives at a polling booth in Ahmedabad, Gujarat to cast his vote for #LokSabhaElections2024



Union Home Minister Amit Shah is also present. pic.twitter.com/3aA2GUti6s — ANI (@ANI) May 7, 2024

मैदान में प्रमुख उम्मीदवारों में गांधीनगर से केंद्रीय गृह मंत्री शाह, साथ ही उनके कैबिनेट सहयोगी मनसुख मंडाविया और परषोत्तम रूपाला क्रमशः पोरबंदर और राजकोट से शामिल हैं। चुनाव अधिकारियों के अनुसार, राज्य भर के 50,788 मतदान केंद्रों पर 2.56 करोड़ पुरुषों, 2.41 करोड़ महिलाओं और 1,534 तीसरे लिंग के लोगों सहित कुल 4.97 करोड़ व्यक्ति मतदान करने के पात्र हैं।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इन बूथों में शहरी क्षेत्रों में 17,275 और ग्रामीण क्षेत्रों में 33,513 बूथ शामिल हैं। अगले चार चरण 20 मई, 25 मई और 1 जून को होंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी।

