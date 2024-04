Narendra Modi In Karnataka: 'मेरी आवाज में भद्दी-भद्दी वीडियो बना रहे हैं', कांग्रेस पर बोले मोदी

Highlights फेक वीडियो पर मोदी की देशवासियों से अपील मोदी ने कहा, चुनाव हार रहे हैं इसलिए मेरी आवाज में भद्दी-भद्दी वीडियो बना रहे हैं पीएम ने कहा, कानूनी तौर पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी

Narendra Modi In Karnataka: पीएम मोदी ने सोमवार को कर्नाटक में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के आखिर में फेक वीडियो पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। एक्स पर व्हाट्सप्प पर वीडियो आती हैं और हम बिना देखें उसे आगे भेज देते हैं। पीएम ने कहा कि मैं सोशल मीडिया पर वर्षों से काम करता आया हूं। पीएम ने कहा कि दुनिया में किसी के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं और अगर आप दो तीन नाम ले तो उसमें आपका यह मोदी भी है।

क्योंकि मैंने सोशल मीडिया की ताकत का सदुपयोग किया। समाज से जुड़ने के लिए उपयोग किया। सही बात पहुंचाने के लिए किया। जो लोग चुनाव हार चुके हैं मैदान छोड़ चुके हैं,वह फेक वीडियो बना रहे हैं। मेरी आवाज में भद्दी भद्दी चीजें भेज रहे हैं। टेक्नोलोजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मेरी देशवासियों से अपील है कि अगर आपको कोई फेक वीडियो नजर आए तो आप इसकी जानकारी पुलिस को दें। आप बीजेपी कार्यालाय में इसकी सूचना दे सकते हैं। कानूनी तौर पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

#WACTH | Karnataka | While addressing a public meeting in Bagalkote, PM Narendra Modi says, "I have been working on social media. In the world, those who have the most followers on social media, Modi is one of the top among them. I have utilised it positively to connect to the… pic.twitter.com/NYODWKju3a