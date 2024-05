Pune Porsche Accident: अग्रवाल परिवार का अंडरवर्ल्ड से है कनेक्शन! कार चला रहे नाबालिग के दादा ने इस केस में ली थी छोटा राजन से मदद

Pune Porsche Accident: महाराष्ट्र के पोर्शकार एक्सीडेंट मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। हादसे के आरोपी नाबालिग लड़के केपिता जो एक रियल स्टेट कारोबारी हैं, इन दिनों यह अग्रवाल परिवार काफी चर्चा में है। परिवार से जुड़ा एक नया खुलासा हुआ है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। दरअसल, नाबालिग के दादा ने कुछ साल पहले अपने भाई से संपत्ति विवाद में डॉन छोटा राजन की मदद ली थी। अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध का खुलासा होने के बाद मामले में नया रूप ले लिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा किया गया है कि भाई-बहनों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए तत्कालीन पार्षद अजय भोसले को मारने की पेशकश डॉन छोटा राजन को दी गई थी। आरोपी नाबालिग आरोपी वेदांत अग्रवालके दादा सुरेंद्र कुमार अग्रवाल ने अपने भाई से संपत्ति विवाद में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की मदद ली थी। राजन के गुर्गे ने गोलीबारी भी की थी। इस मामले में हत्या की कोशिश को लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई है। मामले में पहले पुलिस ने जांच की फिर मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। फिलहाल यह केस कोर्ट में विचाराधीन है।

2 IT individuals killed by a 17-year-old drunken boy named Vedant Agarwal with a Porsche car 💔 He got bail as his father is a famous builder in Pune #VedantAgarwal#Pune#Porsche#Kalyaninagar#Accidentpic.twitter.com/npmqUJYd5M